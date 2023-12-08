İki madalya ile döndü, Kabacı'yı ziyaret etti

Aksaray'da yapılan Tekerlekli Sandalye Badminton Türkiye Şampiyonası'nda Kayserili sporcu Kadriye Nurver Yılmaz, farklı disiplinlerde hem gümüş hem de bronz madalya kazandı.

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  • 08.12.2023 10:30
  • Güncelleme: 08.12.2023 14:00
İki madalya ile döndü, Kabacı'yı ziyaret etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Aksaray’da yapılan Tekerlekli Sandalye Badminton Türkiye Şampiyonası’nda Kayserili sporcu Kadriye Nurver Yılmaz, farklı disiplinlerde hem gümüş hem de bronz madalya kazandı.

Para Badminton Türkiye Şampiyonası, 16 ilden 63 sporcunun katılımıyla Aksaray Dağılgan Spor Salonu’nda yapıldı. Şampiyonaya katılan Kayserili sporcu Kadriye Nurver Yılmaz, iki madalya birden aldı. Başarılı sporcu ve Antrenörü Arzu Bayram şampiyona dönüşünde Kayseri Gençlik ve Spor İlMüdürü Ali İhsanKabakcı’yı makamında ziyaret etti.

Ali İhsan Kabakcı, başarılı sporcuyu tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

İHA

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