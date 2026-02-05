İki Mahalleye Aile Sağlığı Merkezi İçin İmza Töreni

Vali Gökmen Çiçek, törende yaptığı konuşmada, Kayseri'nin yardımlaşma kültürünün önemine vurgu yaparak, sağlık yatırımlarında hayırseverlerin katkısının yadsınamaz olduğunu belirtti. Çiçek, bu yeni hizmetlerin, mahallelerdeki büyük bir ihtiyacı karşılayacağını ifade etti.

Ayrıca, Yenidoğan Mahallesi'nde Aile Sağlığı Merkezi yaptıracak olan Türkan Tosunbayraktar ile Mithatpaşa Mahallesi'nde benzer bir merkez inşa edecek olan Ahmet Hızırer’e teşekkür eden Çiçek, bu tür projelerin topluma büyük fayda sağlayacağını dile getirdi.

Bu imza töreni, Kocasinan'ın sağlık altyapısını güçlendirmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.