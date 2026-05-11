İki Otomobil Çarpıştı Anne ile Oğlu Yaralandı
Kayseri-Malatya yolunda iki otomobilin çarpıştığı kazada anne D.K. ile oğlu M.K. yaralandı.
Kaza, saat 21.30 sıralarında Kayseri-Malatya karayolu Başakpınar kavşağı yakınlarında meydana geldi. M.K. idaresindeki 38 AGZ 567 plakalı otomobil ile K.Y. yönetimindeki 54 AOJ 657 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü M.K. ile yanında yolcu olarak bulunan annesi D.K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, yaralıları Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.