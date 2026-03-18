İki otomobilin çarpıştığı feci kazada 1 kişi hafif yaralandı
Kayseri Sivas Bulvarı'nda meydana gelen kazada A.A. (20) idaresindeki otomobil ve U.D. (34) idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazanın etkisiyle araçlardan biri tramvay hattı üzerindeki direğe çarptı. Kazada A.A. hafif yaralandı.
Kaza, dün gece saatlerinde Sivas Bulvarı istikametinde meydana geldi. A.A. (20) idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu U.D. (34) idaresindeki otomobil ile çarpıştı.
Kazanın etkisiyle A.A.’nın kullandığı otomobil tramvay hattı üzerindeki direğe çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan A.A.’ya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.