İki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Melikgazi ilçesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarında 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza saat 22.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı üzerinde RHG Enertürk Enerji stadyumu yakınlarında meydana geldi. Aynı yönde ilerleyen Y.A. idaresindeki otomobil ile M.D.’nin kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada M.D.’nin kullandığı araçta bulunan H.M. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan şahıs ambulans ile hastaneye kaldırılırken polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.