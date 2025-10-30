İki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi hafif yaralandı
Esenyurt Mahallesi'nde sabah saatlerinde 2 otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza sabah saatlerinde Melikgazi İlçesi Esenyurt Mahallesi’nde meydana geldi. İki otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 1’i hemşire 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.