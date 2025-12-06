İki sanığın yağma ve hürriyeti tehdit suçundan yargılanmalarına başlandı

Kayseri’de iddiaya göre H.A., M.Ö. ile eski kız arkadaşı S.K. isimli kadının kardeşi M.K.’yı ticari taksi ile bir iş yerine götürdü. H.A. ile M.Ö. hakkında ‘yağma’ ve ‘hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından dava açıldı. Davanın ilk duruşmasına mağdur M.K., müşteki S.K., tutuklu sanık H.A. ve avukatlar katılırken diğer sanık M.Ö. duruşmaya katılmadı.

Mahkemede konuşan mağdur M.K., “Hastaneye gidiyordum. Önüme çıktılar. Ticari bir taksi ile sanayi gibi bir yere götürdüler. Orada dövdüler. Telefonumu aldılar. Üç kişilerdi. H.A.’yı tanıyorum. Diğerlerini tanımıyorum. H.A. ablamla evlenmek istiyordu, babam vermedi. O gün de karşılaştığımızda ablamın evlenip evlenmediğini sordular. Sonra beni otomobille eve bıraktılar. H.A. yanıma ilk geldiğinde elinde bıçak vardı. Taksi ile götürürken gözümü bağladılar. Şikayetçi değilim” dedi.

Müşteki S.K. ise, “Sanık H.A. kızımı istedi. Olay günü oğlum gitti gelmedi. Aradık ulaşamadık. Şikayetçi değilim” diye belirtti. Sanık H.A. ise, “Mağdurun ifadesi baştan sona yalan. O beni görünce ablasının adresini direkt söyledi. Üstümde bıçak yoktu” dedi. Duruşma eksiklerin giderilmesi için ile bir bir tarihe ertelendi.