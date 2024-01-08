İki taksi şoförünün kavga ettiği ve birinin öldüğü olayla ilgili açılan davaya devam edildi

Kayseri'de iki taksicinin kavga ettiği birinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili açılan dava görülmeye devam etti. Mahkeme heyeti sanık R.D.'nin ardından babası M.D.'nin de tutuklanmasına karar verdi. 

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  • 08.01.2024 17:23
  • Güncelleme: 08.01.2024 17:23
İki taksi şoförünün kavga ettiği ve birinin öldüğü olayla ilgili açılan davaya devam edildi

Olay 23 Haziran’da saat 16.00 sıralarında Talas Bulvarı üzerinde meydana geldi. Taksici A.D. (32) meslektaşı R.D.(23) arasında yolcu alımı nedeniyle tartışma çıktı. Taraflar arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan A.D. göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yaşamını yitirdi. Sanık R.D. ile babası M.D. ve amcası M.D. gözaltına alındı. R.D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken babası M.D. ev hapsi cezası aldı. Amcası M.D. ise tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi. Sanıklar hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Davanın ikinci duruşması 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. 
Duruşmaya ölen taksici A.D.’nin  ailesi ile tutuklu sanık R.D. ve R.D.’nin babası tutuksuz sanık M.D. ile R.D.’nin amcası tutuksuz sanık M.D. katıldı.
Duruşma tanıkların ifadesiyle başladı.
ÖLEN TAKSİCİNİN AĞABEYİ: KARDEŞİM RIZKINI SAVUNURKEN ŞEHİT OLDU
A.D.’ye ilk müdehale yapan tanık, “Kalbine ve akciğerinde kesikler vardı. Etraftaki erkeklere neden müdahale etmediniz? dedim korktuk dediler.
A.D.’nin kardeşi ise “Sizlerden H. Ömer’in adaletini istiyorum. A.D.’nin annesi ise, “O benim gecem gündüzüm idi. İsteselerdi oğlum elindekini verirdi’ diye belirtti.
A.D.’nin babası ise, “Şikayeti olan polise mi gider babası ile tartıştığı durağa mı gelir?” dedi. A.D.’nin diğer ağabeyi ise, “Bunlar oraya bilinçli gelmiş.  Her şey bir dakika 44 saniyede olup bitiyor. Benim kardeşim rızkını savunurken şehit oldu” açıklamasında bulundu. Ölen taksicinin ailesinin avukatı tutuksuz sanıkların da tutuklanmasını talep etti.
TUTUKLU SANIK R.D.: KENDİMİ SAVUNMAK İSTEDİM
Tutuklu sanık  mahkemedeki ifadesinde R.D., “ Olay daha önce de anlattığım gibi oldu. Selam verip konuşmak istedim. Şahıs bana saldırdı. Kafam yarıldı kendimi savunmak istedim. Öğrenciyim. Aleyhime atılan suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum” dedi.
R.D.’nin babası tutuksuz sanık M.D., “Diyeceğim bir şey yok. Ben kapıyı tutmadım. Tanıklar yalan beyanda bulunuyor. Ölen şahıs bana vurdu. Ben dondum kaldım. Hiç müdahalem olmadı. Elimi kaldırmışlığım yok. Yardım vesaire etmedim” dedi. 
R.D.’nin amcası tutuksuz sanık M.D. de, “Olaydan uzaktan yakından alakam yok. Beraatimi istiyorum” dedi. 
Mahkeme heyeti R.D.’nin tutukluluk haline karar verirken R.D.’nin babası M.D.‘nin de ‘Kasten öldürmeye yardım suçundan’ tutuklamasına karar verdi. Duruşma eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

1ha

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