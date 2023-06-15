İki yılda 18 bin öğrenci Kapadokya'yı gezdi

Nevşehir Valiliği öncülüğünde, Nevşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle yürütülen “Kentimizi-Kendimizi Tanıyoruz Projesi” çerçevesinde 18 bin 425 öğrenci Kapadokya bölgesini gezdi.

Nevşehir’de öğrenim gören öğrencilerin yaşadıkları yerdeki akademik, idari, dini, turistik, tarihi ve kültürel miras unsurlarının tanıtılarak, öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirmek amacıyla ilki 2021-2022 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilen kendimizi(kentimizi) tanıyoruz projesi çerçevesinde 2022 yılında 8 bin 225 öğrenci, 2023 yılında ise 10.200 öğrenci projeye katılarak Kapadokya bölgesini gezdi.

Nevşehir genelinde bulunan okullarda eğitim gören öğrencilerin yaşadıkları bölgeyi tanımaları amacıyla başlatılan projenin 2023 yılı kapanış programı Nevşehir Kalesinde bulunan Kayaşehir’de yapıldı.

Proje süresince çekilen resimlerden oluşan sergisi ve Halk Eğitim Merkezlerinin yapmış olduğu ürünlerin sergisinin açılışı ile başlayan programda konuşan Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Muska Talash yapılan proje ile yaşadıkları Kapadokya bölgesini yakından tanıma fırsatı bulduklarını söyledi. Talash “Kendimizi (kentimizi) tanıyoruz projesi ile yaşadığımız bölgenin tarihi, turistik, dini ve kültürel değerlerimizi gezip görerek yakından tanıma fırsatı yakaladık. Adeta taşı toprağı altın olan Nevşehir ve Kapadokya, bölgemizin açık hava müzeleri, yer altı şehirleri, kaya şehir, Damat İbrahim Paşa Külliyesi, Kızılırmak Nehri ve bir birinden güzel vadileri gezip görerek bilgi sahibi olduk” dedi.

Öğrenci Reyhan Hilal Budak da, yüzyıllar boyunca sayısız gezginin gezerek, görerek, yaşayarak insanlığa hizmet ettiğini vurguladı. Budak, "Kendimi - kentimi tanıyorum projesi bizim açımızdan çok kıymetli. Her tarafı tarih olan kentimizde kendimize yakın olan mekanları gezip görmede zorlandığımızın görülmesi, bu gezilerin eğitimlerin bir parçası haline getirilmesi kültürel miras konusunda toplumda farkındalık oluşturacaktır” dedi.

Kendini tanımanın benlik, öz yeterlilik, ve öz güven bileşenlerinden oluşan bireyin iletişimini ve etkileşimini etkileyen ve kendini gerçekleştirmesini sağlayan bir kavram olduğunu söyleyen Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat ise “Kendini tanımanın aynı zamanda başkasını da anlamaya yardımcı olduğu aşikârdır. işte bu bilgiler ışığında kendimizi(kentimizi) tanıyoruz projesi, öğrencilerimizin kendini gerçekleştirmesi açısından önemli bir enstrüman olarak ciddi bir katkı sağlamıştır” şeklinde konuştu.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel de, "Zengin bir kültür alanına sahip olduğumuz İlimizde turizmin gelişmesi yönünde çeşitli çalışmalar her zaman desteklenmiş, bu gün oluşan bu turizm potansiyelinin her geçen yıl artması da bizleri mutlu etmiştir. Bu önemli veriler ışığında 2021 yılında başlayan Kentimizi Tanıyoruz projesi ile ilimizde eğitim gören öğrencilerimize bu tarihi ve turistik mekânların gezdirilmesi, bu sayede öğrencilerimizin yaşadığı coğrafyanın önemli değerlerinin tanıtılması hedeflenmiştir. 26 Kasım 2021 tarihinde başlayan projemizle 2021-2022 eğitim öğretim döneminde 8 bin 225 öğrencimiz ilimizin tarihi ve turistik mekanlarını gezmişlerdir. Bu öğretim yılında da devam eden projemiz ile ilimiz geneli 10 bin 200 öğrenci hareketliliği gerçekleştirilerek ilimizin önemli noktaları öğrencilerimize gezdirilmiştir” şeklinde konuştu.