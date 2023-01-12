İkinci el araba satın almanın en kolay yolu

Otomobil almayı daha kolay hale getiren ikinci el araba piyasası sayesinde beklentileri karşılayan modeller avantajlı fiyata satın alınabilir. 2. el araba fiyatı sunduğu seçenekler sayesinde birçok kişinin araç sahibi olmasının başlıca yollarından biridir. Eski arabanızı değiştirmek ya da ilk arabanızı almak istiyorsanız, OtoSOR avantajları size göredir. Müşterilerine değerinde nakit alım fırsatının yanı sıra vadeli ödeme ve takas gibi imkânlar sunan OtoSOR’un Güvence Paketli modellerinden birini hemen seçerek siz de bir araba sahibi olabilirsiniz.

Aracınızı yenilemek ya da yeni bir araba satın almak istiyorsanız bunun en kolay yolu olan OtoSOR’u tercih edebilir, ödemelerinizi taksitli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Geniş model yelpazesi arasından aradığınız marka ve modeli bulabilir, ödemelerinizi vade ile yaparak hemen bir otomobil sahibi olabilirsiniz. Yeni bir otomobil istediğiniz halde elinizde toplu bir para yoksa artık biriktirmek için beklemenize gerek yok. Taksitli alım seçeneğinden faydalanarak yeni arabanızı alabilirsiniz. Sizin tek yapmanız gereken yakıt tüketimi, motor ve diğer özelliklere göre size uygun modeli seçmek ve başvuru yapmaktır.

Taksitle İkinci El Araba Sahibi Olun

Arabanızı değiştirmek için birikim yapıyor ama piyasanın hızına yetişemiyorsanız taksitli satın alma seçeneği tam size göre olabilir. 2017 yılında kurulan OtoSOR esnek ödeme imkânları sunarak sizi hemen araç sahibi yapar. 48 aya kadar varan vade seçenekleri ile beğendiğiniz modeli satın almanız çok daha kolay hale gelir.

Bütçenizin durumuna göre vade yaptırarak alışveriş yapabilirsiniz. 48 aya varan vade fırsatından yararlanarak otomobil sahibi olmak için değerin minimum %30’unu peşin yatırmanız yeterlidir. Otomobil değerinin kalan kısmını en fazla 48 ay taksite böldürerek parçalar halinde ödeyebilirsiniz. Bu şekilde bütçeniz zorlanmadan, birikim yaparken vakit kaybetmeden beğendiğiniz arabaya hemen binersiniz.

Başvurunuz onaylandıktan sonra satın aldığınız yeni otomobilinizi aynı gün teslim alabilirsiniz.

Başvuru yaptığınız zaman uzman ekip tarafından bu değerlendirilmeye alınır ve sizinle iletişime geçilir. Sizin durumunuz ve beğendiğiniz aracın fiyatına göre avantajlı teklifler sunulur ve bir ödeme planı belirlenir. Teklifi onaylamanız halinde başvurunuzun işlemlerine başlanır ve süreç tamamlanıp onay aldığınızda arabanız elinizde olur. Tüm OtoSOR avantajlarından kefil ve kredi ile uğraşmadan yararlanabilirsiniz. Bunun için 24 ile 70 yaş aralığında olmanız ve koşulları karşılamanız yeterlidir.

İkinci El Araba Satış İşlemlerinde OtoSOR Avantajları

Temiz, bakımlı ve konforlu bir araba satın almak için OtoSOR ikinci el araba satış ilanlarını inceleyebilirsiniz. İkinci el araba fiyatları ve modelleri arasından size en uygun olan otomobile karar verdikten sonra OtoSOR avantajlarından yararlanarak başvuru yapabilirsiniz. Bu süreçte sadece minimum peşinat ve vade seçeneklerinin dışındaki avantajlardan da yararlanabilirsiniz.

Araba modelleri kapsamlı bir kontrolden geçirilerek OtoSOR bünyesine dâhil edilir. Eğer aracınızı OtoSOR’un kendi araçlarından beğenmek isterseniz incelenmiş ve sadece müşteriyi memnun bırakacak otomobiller arasından dilediğiniz modeli gönül rahatlığı içinde seçebilirsiniz. Yine de ekspertiz raporu için anlaşmalı firmalar üzerinden daha avantajlı fiyata hizmet alabilirsiniz. Satın alma işlemi sırasında yeni otomobilinizin sigortasını da anlaşmalı firmalar üzerinden kolayca yaptırmanız mümkün.

Taksitle otomobil satın almak için başvuru yaptığınızda size özel çıkarılan teklifi kabul edip alışverişi tamamladıktan sonra diğer kredi limitleriniz durumdan etkilenmez. Ayrıca OtoSOR anlaşmalı bankalar aracılığı ile her ay taksitlerinizi yatırabileceğiniz güvenli bir ödeme sistemine sahiptir. Şimdi siz de yeni bir otomobil satın almak için OtoSOR’un uzman kadrosu ile iletişime geçebilir, başvuru formunu doldurarak size özel teklifinizi hemen öğrenebilirsiniz.

