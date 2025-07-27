İkinci el araç piyasası ne durumda?

Oto Galericiler Yönetim Kurulu Başkanı Metin Tuzcuoğlu, güncel ikinci el araç piyasasını değerlendirdi. Önceki dönemlerde araç piyasasında yaşanan fazla yükselişin bu sene olmadığını belirten Oto Galericiler Yönetim Kurulu Başkanı Metin Tuzcuoğlu, “İkinci el araç piyasasında, son bir yıl baz alındığında, önceki dönemlerde yaşadığımız yükselişleri artık yaşamıyoruz. Bu konuda hem dernek başkanları, hem site başkanları, hem de federasyon yönetiminde yer alan biri olarak; Türkiye genelindeki esnafların düşük kâr marjlarıyla, hızlı sirkülasyona dayalı ticaretle daha ileriye gidebileceğini düşünüyoruz. Bu doğrultuda toplantılar yapıyoruz ve inanın, Türkiye genelinde bu anlayışı sözde değil, özde yaşıyoruz. Çok yüksek, afaki kârlar hedefleyerek değil; örneğin, 1 milyon TL bandındaki bir aracı 40-50 bin TL kârla, daha düşük fiyatlı araçları ise 20-30 bin TL kâr marjıyla satarak ticaretimizi sürdürüyoruz. Genel olarak Türkiye’ye baktığımızda, şehrimizin ticareti gayet düzgün. Özellikle yetki ve yeterlilik belgesine sahip, sektöre gönül vermiş esnaflarımız, son iki yıldır bu belgeler üzerinden satışlarını yapıyor. Satış sonrası yaşanabilecek sıkıntılarda ise, biz yönetim olarak hemen devreye giriyoruz. Esnaflarımız haklı ya da haksız olsun, müşteri memnuniyetini ön planda tutuyoruz. Esas amacımız, dışarıdan gelen misafirlerimizle birlikte, galerici denince akla gelen olumsuz algıyı yıkmak oldu ve bunu başardık diyebilirim” ifadelerinde bulundu.

‘MODELİ YÜKSEK KİLOMETRESİ DÜŞÜK İKİNCİ EL ARAÇ ALAN VATANDAŞLAR KAR ELDE EDEBİLİR’

Düşük kilometreli ikinci el araç alan vatandanşların kar elde edeceğini belirten Oto Galericiler Yönetim Kurulu Başkanı Metin Tuzcuoğlu, “Alım satım sürecine genel olarak baktığımızda, geçtiğimiz hafta da birkaç platformda demeçler verdik. Örneğin, 300 bin, 500 bin TL bandındaki araçlarda ciddi bir fiyat düşüşü söz konusu. Bununla ilgili farklı yorumlar alıyoruz ama biz canlı örneklerle bu durumu ispatlayabiliyoruz. Gelmek isteyen müşterilerimize, şu an ağzımdan çıkan rakamlarla araçları sunabilirim. Örnek olarak, 2004 model bir aracı marka vermek doğru olmaz belki dört ay önce 350 bin TL’ye satarken, şu anda 250 bin TL’ye verebiliyoruz. Bunu çok net söylüyorum, altını kalın puntolarla çiziyorum. Sıfır araçlarla kıyaslandığında, ikinci el düşük kilometreli ve daha yeni model araçlarda fiyat farkı hâlâ mevcut. Örneğin, 1,5 milyon TL'lik sıfır bir aracın 20 bin kilometredeki ikinci elini 1 milyon, 1 milyon 100 bin TL’ye alabiliyoruz. O makas hâlâ kapanmadı. Dolayısıyla, şu anda modelli ve düşük kilometreli araç alacak olan, özellikle ihtiyacı olan müşterilerimiz bu dönemde alım yaparsa kârlı çıkarlar. En kötü ihtimalle yüze 10, yüzde 15 oranında kâr edebilirler” şeklinde konuştu.