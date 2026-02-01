İkinci el araçta kilometre oyunu: '200 bin düşürdüler!'

Dolandırıcılar, araçların kilometrelerini düşürerek yüksek fiyattan alıcıya satabiliyor. Kayseri’de yaşanan bir olayda, iddiaya göre akrabanın akrabaya 'temiz' diyerek satmak istediği aracın kilometresinin 500 binden 300 bine düşürüldüğü ortaya çıktı. Bu gelişme üzerine oto ekspertiz uzmanı, kilometresi düşürülmüş araçlara karşı vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.



Bazı vatandaşların kilometresi düşürülmüş araçlarla karşılaşabildiğini belirten Oto Ekspertiz Uzmanı Yasin Haznedar, bunu nasıl anlayabilirler sorusuna karşılık, “En yakın zamanda karşılaştığımız şöyle bir olay var; Aracın kilometresi 200 bin düşürülmüş ve akraba akrabaya satıyordu aracı. ‘Biz aslında ekspertize sokmayacaktık fakat bu son dönemlerdeki olaylardan dolayı sokmak istedik’ diyerek geldiler. Baktığımızda aracın kilometresinin 500 binden 300 bine kadar düşürülmüş olduğunu gördük. Bu çok büyük bir fark, aracın yıpranmasından da anlaşılıyordu onlar da şüphe üstüne gelmişler. Yaşadığımız en büyük düşürme olayı oydu, 200-250 bin civarında bir düşürülmesi vardı bu aracın. Bunu vatandaşımız tarafından anlaşılması çok zor çünkü biz bunu son derece yeni cihazlarla beyinden bağlanarak yapıyoruz. Muayene istasyonlarından kilometrelerini sorguluyoruz, herhangi bir hasar kaydı varsa o tarihteki kilometresine bakıyoruz ve o şekilde anlayabiliyoruz. Vatandaşın en güzel anlama yolu, aldığı araba yeni modelse bayiden mutlaka servis kayıtlarına baktırmasıdır. Veya gelmeden önce bir PTT yardımı ile kilometresini, muayeneye girdiği tarihleri ve kilometreleri sorgulayıp oradan az çok bir fikir edinebilirler. PTT’nin sayfasında kilometre sorgu bölümü var, genelde ora yanılmaz ve en doğru yer oradır. Ama muayene araları iki yıl sürdüğü için o arada da kilometreyi ilerletip sonra geri çekmiş olabiliyorlar. Bu yüzden en kesin yol beyinden bağlanmaktır; biz araçlara son sistem cihazlarla bağlanıp bakıyoruz ve vatandaşımızı o şekilde bilgilendiriyoruz. Kayseri’de de, aslında Türkiye genelinde de bu durumla çok karşılaşıyoruz. Araç İstanbul’dan veya Ankara’dan alınıp buraya gelebiliyor. Benim en büyük tavsiyem, ne olursa olsun sıfır araç dahi olsa vatandaşlarımızın aracı mutlaka ekspere göstermesidir. En önemli dikkat edilmesi gereken şeyler airbag, kaporta, boya ve şasidir. Kaporta boyasının düzgün olup olmaması hayati bakımdan çok önemli değil ama airbag konusu çok hassas. Eğer airbag patlaksa araç hem maddi hem de manevi anlamda büyük değer kaybeder. Ailemizle, çocuğumuzla bindiğimiz bu araçlarda bazen çıkma airbag takılabiliyor ve bunlar kaza anında açmayabiliyor. Bu yüzden mutlaka airbag kontrolü yapılmış, sağlam ve orijinal araçların alınmasını tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.