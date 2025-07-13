İkinci El Cep Telefonlarına Rağbet Artıyor

İşletme sahibi Mustafa Eren, 2. el telefon satışlarının daha fazla olduğuna dikkat çekerek; “2. el piyasası şuanda sıfır piyasasına göre daha revaçta. İnsanlar sıfır telefonların yüksek olması sebebiyle ikinci ele daha çok talep gösteriyor. Bu yüzden dolayı günlük 2. el daha fazla satışta şuanda. Yurtdışı telefon kayıt ücreti 45 bin TL’yi bulduğundan dolayı insanlar artık yurtdışı telefona yönelmiyor. Daha çok 2. el, sıfır Türkiye cihazlara yöneliyor. Çünkü yurtdışından getirdikleri cihazın ekstra 45 bin TL maliyeti olduğu için buradaki fiyatla aynı fiyata denk geldiğinden dolayı insanlar artık Türkiye’den cihaz alıyor, yurt dışı cihaz almıyor. Yurtdışından gelen cihaz yerine buradan 2. el cihaz alındığı zaman daha karlı olunduğu için 2. el ve sıfırlar revaçta. Havaların ısınması ile birlikte 2. el satışlarımız artıyor. Sıfır her yerde olduğu için ve fiyatlar aynı olduğundan dolayı sıfır fiyatları yüksek olduğu için 2. el satışlar biraz daha fazla” diye konuştu.

2.el telefon alırken dikkat edilmesi gerekenleri sıralayan işletme sahibi Eren, “2. el telefon alırken tamir görüp görmediğine dikkat etmeliyiz. IMEI kaydının olup olmadığına dikkat etmeliyiz. Özellikle de faturasının ve kutusunun olup olmadığına dikkat etmeliyiz. Cihaz tamir görmüş mü buna daha çok dikkat etmeliyiz çünkü daha sonra yüksek bir problem çıkartıyor, ekran değişmiş olabiliyor, bataryası değişmiş olabiliyor. Şuanda 2. el piyasası bin TL’den 90 bin TL’ye kadar bir piyasası var. Bin liraya da cihaz var 90 bin liraya da. Aralıklarla devam eder 5 bin, 10 bin, 50 bin, 60 bin civarında” ifadelerini kullandı.