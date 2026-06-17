İkinci el cep telefonu alırken IMEI numarasına dikkat

Döviz kurundaki artış, cep telefonu piyasasını etkiledi. Sıfır telefon fiyatları buna bağlı olarak yükseliş gösterirken ikinci el cep telefonlara olan talep de arttı. İkinci el cep telefonu alırken ve satarken nelere dikkat etmeli, fiyat aralığı nedir gibi sorular da merak konusu oldu.

İşletme Sahibi Mustafa Eren, ikinci el cep telefonu piyasasının son zamanlarda hareketlendiğine dikkat çekti. İşletme Sahibi Eren, “İkinci el cihaz alım satımlarında şu an bir hareketlilik var Kayseri'de yazın gelmesiyle beraber. Şu anda sıfırdan daha çok ikinci el revaçta. İkinci el satışlarımız günlük 10-12 tane cihaz alıp satıyoruz. Yazın gelmesiyle birlikte cihaz alımları arttı, sıfırlar da o şekilde. Sıfır cihazlar zaten şu anda genel olarak her yerde bulunabildiği için müşterilerimiz sıfır cihazı internet üzerinden de alabiliyorlar, farklı firmalardan da alabiliyorlar. Ama ikinci el cihazları güvenilir yerden almayı tercih ediyorlar. Şu an için en çok ikinci ele talep var” diye konuştu.

IMEI KOPYALAMA

Son yıllarda cep telefonu fiyatlarının hızla yükselmesi tüketiciyi zorlarken, IMEI kopyalama işlemleri gibi yasal olmayan yöntemlerle ‘kaçak telefon’ satışlarında artış gözlemlendi. Bu duruma alınan en önemli önlemlerden birisi de 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren uygulanmaya başlandı. Kesintisiz olarak 1 yıl (12 ay) boyunca hiçbir mobil şebekeden sinyal almayan telefonların IMEI numaraları Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından kullanıma kapatıldı. Alınan bu önlemle yasal olmayan şekilde yurt dışı kayıtlı cep telefon kullanımının önüne geçilmesi amaçlandı.

“IMEI NUMARASININ KONTROL EDİLMESİ GEREKİYOR”

İkinci el cep telefonu alımlarında IMEI numarasının Türkiye kayıtlı olmasına dikkat etmek gerektiğinin altını çizen Eren; “İkinci elde de müşterilerimiz temizliğine ve firmanın güvenilirliğine önem gösteriyor. İkinci el telefon alırken şu hususlara dikkat etmek gerekir: Telefonun IMEI numarasının kontrol edilmesi gerekiyor, IMEI numarasının Türkiye olup olmadığına kesinlikle bakılması lazım. Onun haricinde değişen parçaların olup olmadığına, tamir görüp görmediğine, faturasının ve kutusunun olup olmadığı çok önemli bir husustur, bunlara dikkat edilmesi gerekir. Şu anda ikinci el cihazlar, 1.000 TL'ye de ikinci el cihaz var 100.000 TL'ye de ikinci el cihaz var. 1.000 TL ile 110.000 TL bantlarında ikinci el cihaz satışları var, bu marka marka değişir. Sıfır cihazlarda şu anda en uygun 10.000 TL, en pahalısı 150.000 TL olarak şu anda satışa sunuluyor” ifadelerini kullandı.