İkinci el otomobil satın alırken trafik sigortası nasıl yaptırılır? Nelere dikkat edilmeli?

Peki, ikinci el araçta trafik sigortası nasıl yaptırılır? Yeni kurallar neler getirdi? Bu yazıda, adım adım ikinci el araç için trafik sigortası yaptırma süreci ve dikkat edilmesi gereken noktaları bulabilirsiniz.

İkinci el araç alırken trafik sigortası nasıl yapılır?

Yeni sistemde sigorta yaptırma süreci oldukça basittir. Trafik sigortası yaptırırken izlemeniz gereken adımlar şunlardır:

Araç Bilgilerini Alın : Satıcıdan Ruhsatı veya Plaka ve Tescil Belge Seri Kod ve Tescil Belge Seri No Bilgisini temin edin.

Sigorta Başvurusu Yapın : Satıcıdan aldığınız bilgilerle kendi adınıza poliçe düzenletin.

Kişisel Bilgilerinizi Verin : T.C. numaranızı belirterek poliçe sahibi olarak kendinizi gösterin.

Noter İşlemine Hazır Olun : Geçerli sigorta poliçesi ile satış işlemini tamamlayın.

Eğer satın aldığınız araçta plaka değişikliği yapacaksanız önce mevcut plaka ile sigorta işlemini tamamlayın. Sonrasında sigorta şirketini arayıp yeni plakayı poliçenize ekletebilirsiniz.

Noter öncesi trafik sigortası yaptırmanın avantajları

Noter randevusundan önce trafik sigortasını yaptırmanın birçok avantajı vardır:

Noter günü sigorta ile ilgili pürüz yaşamazsınız.

Belgelerinizi önceden hazırlayarak teslim edebilirsiniz.

Satış işleminin kesintiye uğrama riskini ortadan kaldırırsınız.

Yeni trafik sigortası kuralları: 15 günlük süre kalktı

Eskiden ikinci el araç satın alındığında, satıcının trafik sigortası 15 gün boyunca geçerli kalırdı. Bu süre içinde kendi sigortanızı yaptırma hakkınız vardı. Ancak Anayasa Mahkemesi kararı ile bu uygulama 5 Aralık 2024 itibarıyla kaldırıldı. Artık “önce sigorta, sonra ruhsat” prensibi geçerli. Yani noter işlemi sırasında geçerli bir trafik sigortası poliçenizin bulunması zorunlu. Sigortasız araç satışı yapılamıyor.

Aracımı satacağım trafik sigortama ne olur?

Alıcı kendi trafik sigortasını yaptırdığında, satıcının mevcut poliçesi aktif kalmaya devam edebilir. Noter işlemi tamamlandıktan sonra satıcı kendi sigortasını iptal edebilir ve kullanılmayan prim tutarını geri alabilir. İade, yalnızca kullanılan günlerin primi düşülerek yapılır.

Trafik sigortası olmayan araç satılabilir mi?

Hayır, satılamaz.



Güncel düzenlemeler gereği noter sürecinde sigorta kontrolü yapılır ve sigortasız araç satışı mümkün değildir. Bu nedenle, satıştan önce mutlaka geçerli bir trafik sigortası yaptırmanız gerekir.

İkinci el araç satın alırken noter işlemine gitmeden önce geçerli bir trafik sigortası poliçeniz olmalıdır. Satış sürecinde zaman kaybı yaşamamak için trafik sigortanızı önceden yaptırmak faydalı olacaktır.