İkinci el otomobile 'bayram' dopingi

Galerici Ahmet Yurtlu, Ramazan Bayramı öncesinde ikinci el araç satışında hareketlilik yaşandığını söyledi.

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  • 20.04.2023 10:39
  • Güncelleme: 20.04.2023 11:27
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İkinci el otomobile 'bayram' dopingi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Galerici Ahmet Yurtlu, Ramazan Bayramı öncesinde ikinci el araç satışında hareketlilik yaşandığını söyledi.

Bayrama araçsız girmek istemeyen vatandaşlar, ikinci el araca yöneldi. Kayseri’de galericilik yapan Ahmet Yurtlu, bayram öncesinde ikinci el araç piyasasında hareketlilik yaşandığını söyleyerek, "Ramazan Bayramı için gerçekten son 2 haftadır ciddi bir hareketlilik yaşıyoruz. Bunun tek sebebi sadece bayram değil. Bayram sonrasındaki seçim gündemi, dövizin hareketliliği. İnsanlar fiyatların baskılandığına ve seçimden sonra daha da artacağına dair inançları var. Bayramın da bundan önce olması aradaki süreci tetikledi ve bu kısa vadede insanlar çok ciddi bir şekilde araç alımına yöneldiler. Bu hareketliliği piyasada çok ciddi şekilde görüyor ve izliyoruz. Normalin yüzde 40 üzerinde bir hareketlilik var. Burada insanların doğal olarak bayram sonrasında yapılan fiyat artışlarına maruz kalmamak ve daha öncesinde araçlarını alarak önlerine bakmak amacıyla hareketlilikleri normal kabul ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yurtlu ayrıca, bayramda ve öncesinde yola çıkacak vatandaşlara da uyarılarda bulunarak, 5 saatlik araç kullanımının ardından mutlaka dinlenilmesi gerektiğini söyledi.

İHA

Kayseri Gündem
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