'İkinci el telefon alırken IMEİ numarasına dikkat edin'

Sıfır telefon fiyatlarının artış göstermesiyle birlikte, istediği telefona daha uygun fiyata sahip olmak isteyen vatandaşlar tercihini ikinci elden yana kullanıyor. Uzmanlar ise, vatandaşların ikinci el telefon alırken kandırılmamaları için, IMEI, batarya, kamera ve ekran gibi telefonun ana parçalarında değişiklik olup olmadığının uzman kişiler tarafından kontrol edilmesini öneriyor.



İşletme sahibi Mustafa Eren ikinci el telefon alacaklara önerilerde bulunarak, "Şu anda vatandaşlarımızın ikinci el cihazlara yönelik talepleri artmış bulunmakta. İkinci el telefon alacak vatandaşlarımıza şunu söylemek isterim: Öncelikle, cihazda değişen parça olup olmadığını lütfen bilir kişilere danışsınlar. Cihazın yurt dışı mı yoksa Türkiye cihazı mı olduğunu kontrol ederek almaları daha doğru olur. İkinci el telefon satın alırken bu noktalara dikkat ederek alım yaparlarsa, cihaz daha kullanışlı olacaktır. Yurtdışı cihazı olup olmadığını ise E-Devlet üzerindeki IMEI sorgulama ekranından IMEI numarasını sorgulayarak cihazın Türkiye'ye mi yoksa yurt dışına mı ait olduğunu anlayabilirler. Ayrıca cihaz alırken cihazdaki kameranın, ekranın veya bataryanın değişip değişmediği bilgisi, özellikle Apple'ın telefonlarında ayarlar kısmında bulunan "Değişen Parçalar" bölümünde bu bilgi yazar. Ancak, Samsung ve diğer Android grubu telefonlarda bu kontrolü yapmak mümkün değildir. Bu tür cihazlar için de telefonlardan anlayan, uzman kişilere danışılması gerekir. Şu anda ikinci el telefonlar rövanşta. Sıfır cihazlara kıyasla ikinci el satışlarımız daha çok. Sıfır cihazlar Türkiye genelinde hemen hemen aynı fiyatlarda 500-1000 lira civarında değişiklik gösterebiliyor iken, ikinci el cihazlarda durum böyle değil. İnsanlar eski cihazlarını verip sıfır telefon alabildiği gibi, ikinci el cihazlarını verip yine ikinci el bir cihaz da alabiliyor” şeklinde konuştu.