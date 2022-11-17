İkinci etap sosyal konut kura çekim takvimi belli oldu
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde hak sahiplerini belirlemek için çekilecek ikinci etap kura takvimi belli oldu. Toplam 4 bin 585 sosyal konutun yapılacağı Kayseri, bu etapta da yer almadı.
- 17.11.2022 14:09
- Güncelleme: 17.11.2022 14:09
Konut sıkıntısının giderilmesi ve yüksek kiraların önüne geçilmesi amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ tarafından hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde başvurular sona erdi. Daha önce 12 ilde çekilen kuralarla 21 bin 893 konutun hak sahipleri belli olmuştu.
İkinci etap kura çekim takvimi de belli oldu. Kayseri’nin olmadığı sosyal konut ikinci etap kura çekimi, Kilis, Muş, Bingöl, Gaziantep, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Adıyaman, Malatya ve Diyarbakır'da 17-28 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Toplam 29 bin 363 konut sahibini bulacak. Kuralar, birince etapta olduğu gibi noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek.
KAYSERİ’DE TOPLAM 4.585 KONUT YAPILACAK
Bu arada Kayseri merkez ve ilçelerinde toplam 4 bin 585 sosyal konut yapılacak. Bu konutlardan 2 bin 300’ü kent merkezinde inşa edilecek. Sosyal konut projesinden pay almayan tek ilçe ise Sarıoğlan.
Kayseri merkez ilçeler ve diğer ilçelere yapılacak sosyal konut dağılımı şu şekilde:
Akkışla: 83 konut
Bünyan: 118 konut
Develi: 134 konut
Felahiye: 200 konut
Hacılar: 400 konut
İncesu-Garipçe 6. Etap: 190 konut
İncesu-Saraycık 7. Etap: 200 konut
Merkez: 2300 konut
Özvatan: 75 konut
Pınarbaşı 4. Etap: 200 konut
Sarıoğlan: Yok
Sarız 2. Etap 173: konut
Tomarza 3. Etap 176: konut
Yahyalı: 100 konut
Yeşilhisar 3. Etap: 236 konut.