İkinci kattan atılan şahıs ağır yaralandı

 Kayseri'de yaşayan yabancı uyruklu bir şahıs iddiaya göre 2 kişi tarafından ikinci katın penceresinden atıldı. Ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

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  • 08.03.2023 13:50
  • Güncelleme: 08.03.2023 13:50
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İkinci kattan atılan şahıs ağır yaralandı

Olay, sabah saat 11:00 sularında Kocasinan İlçesi Sahabiye Mahallesi Akçay Sokak Kamer Apartmanında meydana geldi. İddiaya göre 2 yabancı uyruklu şahıs, apartmanın ikinci katında bulunan evin penceresinden bir kişiyi kolundan tutarak pencereden attı. 

İnönü Parkına doğru kaçan şüphelileri çevredeki vatandaşlar yakalayarak polise teslim etti. Ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polisin soruşturması devam ediyor.

1ha

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