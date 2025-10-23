İkisi öğretmen 3 kişinin öldüğü kazanın duruşmasına devam edildi

Kaza 10 Ekim 2024 saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Kocasinan ilçesi Mahzemin Mahallesi’ndeki bir okulda öğretmenlik yapan O.M., C.Y., Ö.Ç. ve H.K., iddiaya göre, evlerine dönmek için durağa gitti. Yoldan geçen Y.K. öğretmenleri aracına alarak Kayseri merkeze doğru yola çıktı. Kavşaktan dönmeye çalışan hafif ticari araç ile A.Ö. yönetimindeki taş yüklü kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyon, pancar tarlasına yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde öğretmenlerden H.K.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Hafif ticari araç sürücüsü Y.K. ise hastanede yaşamını yitirdi. Yaralı öğretmenlerden C.Y. ise kazadan 16 gün sonra yaşamını yitirdi. Kaza nedeniyle dava açıldı. Davanın bugün görülen duruşmasına tutuksuz sanık A.Ö. katılmazken müştekilerden A.K. ile müştekilerden E.Y. ve M.Y.’nin avukatı ile sanık avukatı katıldı. Müştekilerden A.K. şikayetçi olduğunu belirtti. Duruşma savcısı tutuksuz sanığın bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesini karar vererek eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.