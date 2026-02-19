İkisi öğretmen 3 kişinin öldüğü kazanın duruşmasında savcı mütalaasını verdi

Kaza, 9 Ekim 2024 saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Kocasinan ilçesi Mahzemin Mahallesi’ndeki bir okulda öğretmenlik yapan O.M., C.Y., Ö.Ç. ve H.K., iddiaya göre evlerine dönmek için durağa gitti. Yoldan geçen Y.K., öğretmenleri aracına alarak Kayseri merkeze doğru yola çıktı. Kavşaktan dönmeye çalışan hafif ticari araç ile A.Ö. yönetimindeki taş yüklü kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyon pancar tarlasına yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde öğretmenlerden H.K.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Hafif ticari araç sürücüsü Y.K. ise hastanede yaşamını yitirdi. Yaralı öğretmenlerden C.Y. ise kazadan 16 gün sonra hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle dava açıldı. Davanın bugün görülen duruşmasına tutuksuz sanık A.Ö., müştekilerden A.K. ile Ş.D. ve taraf avukatları katıldı.

SANIK A.Ö.: BEN KAVŞAĞA YAKLAŞIRKEN HIZI DÜŞÜRDÜM. SUÇSUZUM

Mahkemede konuşan tutuksuz sanık A.Ö., “Benim bir suçum yok. Durdurmaya çalıştım, kamyon devrildi. Benim süratim 60-70 idi. O araba çok hızlı çıktı. Direksiyonu tarlaya çevirdim ancak kazaya engel olamadım. O yolun hız sınırı 88 kilometre. Ben kavşağa yaklaşırken hızı düşürdüm. Suçsuzum” dedi. Müştekiler A.K. ile Ş.D. şikâyetçi olmadıklarını söylediler. Mahkeme savcısı, sanığın taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.