İkizi depremde hayatını kaybeden Aybüke bebeğin yaşam mücadelesi

Hatay'da yaşayan ve ikiz bebeklerinin tedavileri için bulundukları Kahramanmaraş'taki hastanede depreme yakalanan Uyrum ailesi, hasta bebeklerinin birini kaybederken Aybüke'nin yaşaması için mücadeleye devam ediyor.

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  • 03.09.2023 11:07
  • Güncelleme: 03.09.2023 11:39
İkizi depremde hayatını kaybeden Aybüke bebeğin yaşam mücadelesi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hatay’da yaşayan ve ikiz bebeklerinin tedavileri için bulundukları Kahramanmaraş’taki hastanede depreme yakalanan Uyrum ailesi, hasta bebeklerinin birini kaybederken Aybüke’nin yaşaması için mücadeleye devam ediyor.

Hatay’da yaşayan Sedat ve Semiha Uyrum çiftinin ikiz bebeklerinden alınan topuk kanında SMA tanısı konulmasıyla aile tedavi için Kahramanmaraş’taki Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne gitti. 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından hastanede cihaza bağlı olan ikiz bebeklerden Amine hayatını kaybederken aile Kayseri’ye geldi. Burada 1 yaşındaki bebekleri Aybüke’nin tedavisi için valilik onaylı kampanya başlatan Uyrum ailesi, mücadeleye devam ediyor. Aybüke’nin Annesi Semiha Uyrum depremde her şeylerini kaybettiklerini ancak Aybüke’yi kaybetmek istemediklerini söyleyerek; "İkiz bebeklerdi. Kardeşi ile Kahramanmaraş’ta hastanede yatmaktaydı. İkisi de kas hastasıydı. Bir tanesinin durumu daha ağırdı. Bebeğimi deprem günü cihazların durması nedeniyle kaybettik. Aybüke bebeğimizi ve diğer evladımızın cansız bedenini alarak Hatay’a geldik. Bebeğimizi defnettikten sonra Kayseri’ye geldik. Mücadelemize devam ediyoruz. 9 aydır süren kampanyamız yüzde 8’lerde maalesef. Depremde her şeyimizi kaybettik, evladımızı kaybettik. Ama Aybüke bebeğimizi kaybetmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Baba Sedat Uyrum ise destek beklediklerini ifade ederek; "Bebeklerimiz ikiz bebeklerdi. Şubat ayında yaşadığımız depremden dolayı Kahramanmaraş’ta Amine bebeğimizi kaybettik. Hatay’daki evimiz de yıkıldığı için şehir değiştirmek zorunda kaldık. Kayseri’ye yerleştik. Bizi gören herkesin Aybüke bebeğin elinden tutmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

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İHA

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