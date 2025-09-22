İklim Değişikliği Müdürü Hilmi Akpınar: 'Sürdürülebilir etki için uzun vadeli ulaşım politikaları hayata geçirilmelidir'

Dünya Arabasız Günü, her yıl 22 Eylül tarihinde kutlanan uluslararası bir çevre farkındalık günüdür. 1990'lı yılların ortalarında Avrupa'dan dünya geneline yayılan bu etkinliğin amacı bir gün boyunca özel araç kullanımını azaltarak toplu taşıma, bisiklet, yaya ulaşımı gibi çevre dostu alternatifleri teşvik etmektir. 22 Eylül Dünya Arabasız Günü hakkında konuşan Kocasinan Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Hilmi Akpınar, "22 Eylül’de kutlanan Dünya Arabasız Günü, kentlerde motorlu araç kullanımının azaltılmasını gündeme getirmek amacıyla düzenlenmektedir. Çevre dostu ulaşım biçimlerini teşvik etmek, araç bağımlılığını sorgulatmak ve sürdürülebilir şehircilik farkındalığını artırmak temel amaçtır. Hedefler arasında; hava kirliliğinin azaltılması, gürültünün düşürülmesi, trafik stresinin azalması, enerji tasarrufu ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının desteklenmesi yer almaktadır. Elbette tek günlük bir etkinlik, uzun vadede alışkanlıkları kökten değiştirmemektedir. Ancak deneyimsel farkındalık sağlamaktadır: İnsanlar arabasız bir gün geçirerek toplu taşıma, bisiklet veya yaya ulaşımını deneme fırsatı bulmaktadır. Düzenli olarak tekrarlanması ve belediyelerin eş zamanlı politikalarla desteklemesi durumunda, davranış değişikliğine katkı sağlamaktadır. Avrupa’daki bazı şehirlerde, bu etkinliklerin ardından bisikletli ulaşım oranında yüzde 5–10 artış rapor edilmiştir. Bu sorunun yanıtı şehirden şehre değişiklik göstermektedir. Toplu taşıma güvenilir, hızlı, ucuz ve erişilebilir değilse ya da bisiklet yolları kesintili ve güvensizse, bireyler özel araçlarından vazgeçmekte zorlanmaktadır. Yaya önceliği olmayan, kaldırımları dar veya engellilere uygun olmayan kentlerde de arabasız bir günün kalıcı alışkanlık yaratması kolay değildir. Yani vatandaş “Arabamı bırakayım” dediğinde, yerine koyabileceği konforlu bir alternatifin olması şarttır. Şehrimizde de her geçen gün yollar ve kaldırımlar, bisiklet kullanımına elverişli hale getirilmektedir. Etkinlik günü yapılan ölçümlerde birçok şehirde: Azot dioksit ve partikül madde seviyelerinde belirgin azalmalar, Gürültü seviyelerinde yüzde 20’ye varan düşüş, Trafik kaynaklı karbondioksit salınımlarında kısa süreli düşüşler rapor edilmektedir. Ancak bu düşüşler geçicidir. Sürdürülebilir etki için uzun vadeli ulaşım politikaları hayata geçirilmelidir" ifadelerini kullandı.