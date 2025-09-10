İl Başkanı Altun: 'Gazze kan ağlarken, Kayseri'de eğlence yapılmaz!'

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

“Son iki yıldır Gazze’de her gün yüzlerce masum insan katledilirken, yüzlerce çocuk açlık ve susuzlukla hayatta kalma mücadelesi verirken, Kayseri’de Kültür Bakanlığı tarafından şenlik havasında yapılan kutlamalar kabul edilemez. Milletimizin tarih boyunca benimsediği en önemli değerlerden biri, mazlumun yanında olmak ve zulme karşı durmaktır. Ancak bugün, dünyanın gözü önünde akan gözyaşları ve dökülen kanlar ortadayken, bu tür etkinlikler büyük tepki toplamaktadır.”

Kültür Yolu Festivali’nin, gerçek anlamda kültüre ve manevi değerlere uygun bir şekilde icra edilmesi gerektiğini vurgulayan Altun, “Milli hassasiyetleri yok sayan bir anlayışla sürdürülmesi ve sadece konserlerden ibaretmiş gibi lanse edilmesi asla kabul edilemez. Üstelik sözde tasarruf tedbirleri uygulandığı bu günlerde milyonlarca liramızı konserlerle heba etmek hangi aklın işidir anlamak mümkün değil” dedi.

Erdal Altun, yetkilileri sağduyuya davet ederek, “Gazze’de yaşanan zulmü görmezden gelen, vicdanları kanatan bir anlayış yerine; toplumsal birlik, dayanışma ve manevi duyguları güçlendiren etkinliklerin ön plana çıkarılmasını talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

Altun, son olarak, “Unutulmamalıdır ki; Gazze’de kan akarken, Kayseri’de eğlence yapılmaz” diyerek sözlerini tamamladı.