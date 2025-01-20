İl Başkanı Erdal Altun: 'Gelin, Hep Birlikte Bu Gidişata Dur Diyelim'

"Saadet Partisi ile Yeni Nesil Siyaseti Tanıtalım"

Altun, halkın yaşadığı sorunların çözümünde birlikte mücadele etmenin önemini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Kayseri’de Saadet Partisi İl Başkanlığı olarak halkımızla, esnafımızla sahada çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ancak biliyoruz ki, bu kötü gidişata yalnızca ortak bir irade ile dur diyebiliriz. Bu yüzden, gidişattan rahatsız olan tüm vatandaşlarımızı beraber çalışmaya davet ediyoruz. Gelin, Saadet Partisi ile yeni nesil siyaseti tanıtalım ve bu düzenin değişmesi için birlikte mücadele edelim."

"Başarmak İçin Mücadele Ediyoruz"

Altun, Saadet Partisi’nin amacının, halkın refahını ve adaletli bir yönetimi tesis etmek olduğunu vurguladı:

"Bugün, birlikte hareket etme günüdür. Günü kurtarmak için değil, geleceği inşa etmek için mücadele ediyoruz. Bizim için önemli olan, bu mücadelede elimizden geleni yaparak halkımızın yanında olmaktır. Başarabilir miyiz, başaramaz mıyız muhasebesini yapmıyoruz. Biz sadece başarmak için çalışıyoruz."

"Esnaf ve Halk Sahipsiz Değil"

Altun, Kayseri’de esnafın ve vatandaşların sıkıntılarını yakından takip ettiklerini belirterek, her alanda adil bir düzeni sağlamak için çalıştıklarını ifade etti:

"Ekonomik zorluklar, artan enflasyon ve günlük hayatta karşılaşılan sıkıntılar karşısında halkımızın sahipsiz olmadığını göstermek için buradayız. Sahada aldığımız geri bildirimlerle halkın gerçek sorunlarını dinliyoruz ve çözüm önerilerimizi geliştiriyoruz. Saadet Partisi olarak, bu kötü gidişata dur demek için her zamankinden daha fazla çalışacağız."

"Kayseri için Hedefimiz Ortak Çözüm"

Kayseri’nin potansiyelinin doğru yönetimle ortaya çıkarılabileceğini belirten Altun, tüm Kayseri halkını Saadet Partisi’nin adil, ahlaklı ve çözüm odaklı siyasetine destek vermeye davet etti:

"Kayseri, potansiyeli yüksek bir şehir. Ancak bu potansiyelin değerlendirilmesi için adil ve liyakatli bir yönetim anlayışına ihtiyaç var. Saadet Partisi olarak, bu anlayışı Kayseri’de ve Türkiye genelinde hakim kılmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, tüm Kayseri halkını Saadet Partisi çatısı altında toplanarak ülkenin geleceği için birlikte mücadele etmeye davet etti.