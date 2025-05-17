İl Başkanı Okandan: 'Kayseri Bölge İdare Mahkemesi kurulması karara bağlandı'

Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kayseri Bölge İdare Mahkemesi kurulması kararı üzerine açıklama yaptı. İl Başkanı Okandan, "Hayırlı olsun Kayseri. Bu gece Resmî Gazete'de yayımlanacak kararla, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, Kayseri'mizde uzun süredir beklediğimiz Bölge idare Mahkemesinin kurulması karara bağlandı. Şehrimizin adalet hizmetlerindeki gücünü artıracak bu önemli kararın, Kayseri'mize ve kıymetli hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Başta Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Genel Başkan Vekilimiz Sayın Mustafa Elitaş'a, Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç'a, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı