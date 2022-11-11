İl Emniyet Müdürü Karabörk, narkotik operasyonunu paylaştı: ‘Kökünü kurutacağız’

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde 5 gün boyunca yapmış olduğu çalışmalar açıklandı. Ekipler, ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçundan 66 şüpheliyi yakaladı. Ayrıca icra edilen operasyonlarda 5 silah 1 tüfek ve çok miktarda uyuşturucu madde de ele geçirildi.

EMNİYET MÜDÜRÜNDEN ‘KÖKÜNÜZÜ KURUTACAĞIZ’ MESAJI

İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ise operasyon anına ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, “Kökünüzü kurutacağız. Narkotik Şube Müdürlüğü olarak son 5 günde 66 zehir taciri, 5 silah 1 tüfek ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Mücadeleye azimle devam” ifadelerine yer verdi.