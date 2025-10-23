İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi
Kayseri İŞKUR ev sahipliğinde düzenlenen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Olağan Toplantısı gerçekleştirildi.
Kayseri İŞKUR ev sahipliğinde düzenlenen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Olağan Toplantısı, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıya, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğü İzleme, Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Daire Başkanı Muzaffer Aydın katılarak, mesleki ve teknik eğitim alanındaki güncel çalışmalar hakkında kurul üyelerine bilgi verdi. Programa Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İŞKUR İl Müdürü Ayşe Ak, Ticaret İl Müdürü Gazi Dinçaslan, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Abdullah Ay, belediye temsilcileri, işverenler, sendika ve oda temsilcileri de katıldı.