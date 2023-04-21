İl Jandarma Komutanı Yiğit'ten trafik denetimi

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Dr. Yüksel Yiğit'in katılımı ile Erciyes'te trafik denetimi gerçekleştirildi.

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  • 21.04.2023 17:10
  • Güncelleme: 21.04.2023 19:21
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İl Jandarma Komutanı Yiğit'ten trafik denetimi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Dr. Yüksel Yiğit’in katılımı ile Erciyes’te trafik denetimi gerçekleştirildi.

2023 Ramazan Bayramı trafik tedbirleri çerçevesinde trafik jandarmasının denetimleri sürüyor. Erciyes’te yapılan ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Dr. Yüksel Yiğit’in de katıldığı trafik denetiminde vatandaşların bayramı kutlanarak, trafik kurallarına uymaları hakkında uyarılarda bulunuldu. Sürücü ve yolculara çikolata ikram eden İl Jandarma Komutanı Yiğit, sürücülere broşür de verirken, çocuklara boyama kitabı hediye etti.

Yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmadan karayolu üzerinde güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla, trafik jandarması tarafından tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

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İHA

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