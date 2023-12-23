İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Osman Karaca Emekli Oldu

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde uzun yıllar görev yapan İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Osman Karaca'nın emekli olması nedeniyle Kayseri Öğretmenevinde br veda yemeği programı düzenlendi.

Programa İl Millî Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, ilçe millî eğitim müdürleri, müdürlüğümüz idarecileri ve personeller katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse, yaptığı paylaşımda, 'Osman Karaca müdürümüze yıllarca verdiği emek ve hizmetler için teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında esenlikler diliyoruz.' dedi.