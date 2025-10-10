İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Lüks Kadife arasında mesleki eğitim protokolü
Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Lüks Kadife Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi arasında mesleki eğitim alanında iş birliği protokolü imzalandı.
Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Lüks Kadife Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi arasında mesleki eğitim alanında iş birliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokolle, mesleki ve teknik eğitim öğrencilerinin işletmelerde beceri eğitimi almaları, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi ve mezunların istihdam olanaklarının artırılması hedefleniyor. Protokole, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ile Lüks Kadife Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Gökçen Kara imza attı.