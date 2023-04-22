İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 23 Nisan kısa filmi beğeni topladı

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hazırlanan kısa film beğeni topladı.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 103. yıl dönümünde bir kısa film hazırlandı. Yapım aşaması 1 ay süren ‘Asla Unutulmaz’ isimli kısa film izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

Kısa filmin başrolünde ünlü oyuncu Reyhan İlhan rol aldı.