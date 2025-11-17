İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Lider Akademi Projesi kapsamında “1. Lider Buluşması” yarın gerçekleşecek

- Haberler
Kayseri İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Lider Akademi Projesi kapsamında düzenlenen '1. Lider Buluşması', 18 Kasım 2025'te Kayseri Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Konferans Salonunda yapılacak.
Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Lider Akademi Projesi kapsamında düzenlenecek “1. Lider Buluşması”, 18 Kasım 2025’te Kayseri Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Konferans Salonunda gerçekleştirilecek. Bu kapsamda, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, projeye dahil olan lider öğrencilerle bir araya gelerek eğitim vizyonu, liderlik becerileri ve gençlerin geleceğe dair hedefleri üzerine değerlendirmelerde bulunacak. Öğrenciler, programa aktif şekilde katılarak merak ettikleri soruları yöneltebilecek. Buluşma yarın saat 10.00’da Kayseri YİKOB Konferans Salonu’nda gerçekleşecek.