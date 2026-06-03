İl Milli Eğitim Müdürü Esen, 'Mesleki eğitime yönelik önyargıları kırmak istiyoruz'

3-5 Haziran tarihleri arasında Kumsmall AVM’de gerçekleştirilecek olan ve Kayseri'de mesleki ve teknik eğitimin niteliğini artırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen Kayseri Mesleki Eğitim ve Teknoloji Fuarı (KAY-MEF) açılış töreni düzenlendi.

Burada açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, mesleki eğitimi yeniden ayağa kaldırmak ve iç piyasadaki nitelikli insan gücünü sağlamak için mesleki eğitim fuarının önemine dikkat çekerek, “Bugün Kayseri genelinde 64 meslek lisemizin 56 alan ve 119 dalda üretmiş oldukları tüm ürünlerin sergilendiği KAYMEF adını verdiğimiz Kayseri Meslek Eğitim Fuarındayız. Bakanlığımız mayıs ayını mesleki eğitimde farkındalık ayı ilan etti. Maarifin kalbinde marifetli gençlik. Yani çocuklarımızın bilgiyi, beceriye dönüştürmesini temsil eden bir temayla biz mayıs ayını geçirdik. Onun finalinde de Kayseri’de tüm meslek liselerimizin üretmiş olduğu ürünleri, hem ortaokul düzeyinde lise tercihi yapacak öğrencilerimizin hem de onları yönlendirecek olan velilerimizin ilgisine ve alakasına sunmuş olduk. Burada amacımız sadece üretilmiş ürünleri göstermek ya da sergilemek değil, özellikle 8.sınıfta olan öğrencilerimizin mesleki eğitim tercihlerini bir anlamda tanıtım faaliyetinde de bulunmak. Her bir standımızın yanında aynı zamanda bir tanıtım etkinliği de yapılacak. Her bir okulumuzun müdür yardımcıları ve rehber öğretmeni eşliğinde okulda bulunan alan ve dallar ile alakalıda bir farkındalık çalışması yapılacak. Çok kalabalık ve nitelikli bir kalabalık burada. Dolayısıyla bu bize geleceğe dair ümit veriyor. Mesleki eğitimin düştüğü yerden yeniden kalkması, iç piyasanın arzu ettiği, beklediği ve umduğu nitelikli insan gücünü yetiştirecek meslek liselerimizin olduğunu tüm toplumun ilgisine sunmuş oluyoruz. Bu anlamda da mesleki eğitime karşı gelişmiş olan ön yargıların kırılmasını istiyoruz. Buradan tüm velilerimize diyorum ki çocuklarımızı lütfen yetenek ve kabiliyetleri doğrultusunda mutlaka bir mesleki eğitimle buluşturun” dedi.