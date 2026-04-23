İl Milli eğitim Müdürü Esen: Okullarımız güvenli limanlarımızdır

Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk anıtı önünde düzenlenen programa, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, daire müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, “Yüce meclisimizin açılışının 106’ncı yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşkuyla kutluyoruz. ‘Türk milletinin karakteri nedir?’ denilse özgürlük ve bağımsızlık diye ifade edebiliriz. Tarih sahnesine ilk çıktığımız andan itibaren milletimiz hep bağımsız ve özgür yaşamıştır. Kendisini esaret altına almak isteyen her türlü girişimi bertaraf etmiştir. Bu millet olarak bizim karakterimize dönüşmüştür. Dolayısıyla bu karakterden hareketle birinci dünya savaşı sonrası işgal edilen Anadolu topraklarını yeni bir kurtuluş mücadelesiyle Samsun’dan başlayan bir kıvılcımı zaferle sonuçlandıran bir milletin mensuplarıyız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sadece Türk çocuklarının değil aynı zamanda tüm dünya çocuklarının da bayramıdır. Bugün tüm okullarımızda bu bayramı kutlamış olacağız. Milli bilinç ve milli ruh çocuklarımızın karakterine yansımış durumdadır. Eğitimimizin temel amacı budur” diye konuştu.

“ÇOCUKLAR EN MASUM YANIMIZDIR”

Okullardaki güvenliğe değinen Esen, “Okullarımız güvenli limanlarımızdır. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Devletimizin tüm güvenlik güçleriyle beraber eğitim camiamız olarak biz her türlü tedbiri almış durumdayız. Okulun güvenliğini tehdit edecek herhangi bir unsura bundan böyle tavizsiz bir şekilde meydan vermeden okullarımızda eğitimimize güvenli bir şekilde devam edeceğiz. Çocuklar bizim en masum yanımızdır. En saf varlıklarımızdır. Dolayısıyla çocuğun olduğu yerde güvensizlik olmaz diye düşünüyorum. Çocukların oluşturduğu okulda da güvensizlik ortamının olacağını düşünmek asla boşunadır. Bu konuda herhangi bir endişeye mahal yoktur” ifadelerini kullandı.

(RHA)