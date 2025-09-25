  • Haberler
İl Milli Eğitim Müdürü Esen: 'Yeni kaşifler için planlarımız hazır'

Yahyalı Karaköy Ortaokulu öğrencileri öğretmenleriyle birlikte Kayseri'de bilim ve tarih gezisine çıktı. İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen: 'İlçelerimizden yeni kaşiflerle de bu yolculuğa çıkmak için planlamalarımız hazır' dedi.

Yahyalı Karaköy Ortaokulu öğrencileri öğretmenleriyle birlikte Kayseri’de bilim ve tarih gezisine çıktı. İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ilçelerdeki öğrenciler için gezi programlarının planlamalarının hazır olduğunu belirterek: “Bazen yollar uzundur ama merak mesafeleri kısaltır. Şehrin Kaşifleri faaliyetimiz kapsamında Yahyalı’dan, Karaköy Ortaokulu’nun kaşifleri, şehrimizin kalbine doğru yola çıktılar. Bilimle, tarihle yoğrulmuş bir yolculuk yaptılar ve şehrimizi daha yakından tanıdılar. İlçelerimizden yeni kaşiflerle de bu yolculuğa çıkmak için planlamalarımız hazır. Çünkü Şehrin Kaşifi olmak şehrin kalbine dokunmaktır” ifadelerini kullandı.

