İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse: 'Eğitim-öğretim yılına Türkiye'nin yüzyılına şahitlik ederek, giriyoruz'

Kayseri’de İlköğretim Haftası dolayısıyla düzenlenen törende Atatürk büstüne çelenk konuldu.

Cumhuriyet Meydanı’nda başlayan İlköğretim Haftası etkinlikleri çerçevesinde Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse tarafından Atatürk büstüne çelenk konuldu. Çelenk sunma programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sona erdi. Törenin ardından bir konuşma yapan Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, 2023-2024 eğitim öğretim yılı için tüm hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi. Karaköse; “Bu eğitim-öğretim yılının biraz daha özel olduğunu düşünüyorum. Pandemi ve deprem gibi bir takım badireler atlattık. Milletimizin asil ve onurlu duruşuyla bunların üstesinden geldik. Eğitim-öğretim yılına Türkiye’nin yüzyılına şahitlik ederek, giriyoruz. Hemen akabinde bizim içim coşkulu, gururlu bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını kutlayacağız. Böyle bir dönemde biz tüm öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve okullarımızla yeni eğitim öğretim yılı için hazırlıklarımızı yaptık. İlk ders zilini de bugün çalarak başlıyoruz. Tüm hazırlıklarımız tamam. Bugün öğretmenlerimiz ders başı yapacaklar. Okullarımız hazır. Çocuklarımızın kitapları sıralarında hazır. Öğrenciler kitaplarıyla sınıfa girdikleri anda buluşacaklar” diye konuştu.

Törene, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, şube müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.