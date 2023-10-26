İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse: 'Gençlerimiz oldukça Cumhuriyet yüzyıllarca yaşayacak'

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Cumhuriyetin 100. Yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen programda, Kayseri Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, 100. Yılında Cumhuriyet Konseri verdi. Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, 'Gençlerimiz oldukça Cumhuriyet yüzyıllarca yaşayacak' dedi.

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  • 26.10.2023 13:02
  • Güncelleme: 26.10.2023 14:04
İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse: 'Gençlerimiz oldukça Cumhuriyet yüzyıllarca yaşayacak'
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Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Cumhuriyetin 100. Yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen programda, Kayseri Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, 100. Yılında Cumhuriyet Konseri verdi. Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, “Gençlerimiz oldukça Cumhuriyet yüzyıllarca yaşayacak” dedi.

Kayseri Güzel Sanatlar Lisesi’nde düzenlenen programa Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, İncesu Kaymakamı Aydın Göçer, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, ilçe milli eğitim müdürleri, şube müdürleri, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Programda düzenlenen 100. Yılda Cumhuriyet Konseri’nde öğrenciler ve öğretmenlerden oluşan koro tarafından Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği seslendirildi. Konserin öğrenciler tarafından hazırlanan 100. Yılında Cumhuriyet Resim Sergisi’nin de protokol üyeleri tarafından açılışı yapıldı.

Gençler oldukça Cumhuriyetin yüzyıllarca yaşayacağını söyleyen Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, “Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlama Ekinlikleri çerçevesinde Kayseri’de faaliyetlerimiz devam ediyor. Bugün Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin ortaya koydukları eserleri dinledik Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği olarak. Türk gençlerinin sanatta, sporda, bilimde ve kültürde neler yapabildiğini görmek, bunları yaşamak gelecek nice yüzyıllar adına Cumhuriyet için hepimiz daha umutluyuz, gururluyuz. Bu gençlerimiz oldukça, bu azim oldukça, bu işbirliği oldukça Cumhuriyet nice yüzyıllar yaşayacak. Bu bayrak ve bu sancak hep dalgalanacak. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

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İHA

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