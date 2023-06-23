İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse, LGS birincilerini ağırladı

Karaköse yaptığı konuşmada sınava giren bütün öğrencileri tebrik ederek “16 öğrencimiz tam puan aldı. 16 öğrencimizden 10 öğrencimiz devlet okulundan 6 öğrencimiz de özel okullardan eğitim alan öğrenciler. Tabi bu sayı her yıl biraz daha artması bizim için önemli” dedi.



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında 2023 LGS sonuçları açıklandı.

562 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Kayseri’den ise 16 öğrenci 500 tam puan alarak birinci oldu. İl milli eğitim müdürü Bahammeddin Karaköse birinci olan öğrencileri makamında ağırladı. Konuşma sonrasında öğrencilere hediye takdimi gerçekleştirildi.



Karaköse öğrencileri tebrik ederek “Bugün Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sınav sonuçları açıklandı. Haftalardır heyecanla bu sınavın sonuçlarını bekliyorduk.Kayseri ili olarak 16 öğrencimiz tam puan aldı. 16 öğrencimizden 10 öğrencimiz devlet okulundan 6 öğrencimiz de özel okullardan eğitim alan öğrenciler. Tabi bu sayı her yıl biraz daha artması bizim için önemli. Geçen yıl 5 öğrencimiz tam puan almıştı, bir öğrencimiz devlet okulundan 4 öğrencimiz de özel okulda eğitim görüyorlardı. 16 tane birinci olan öğrencimiz var ama 1 yanlışı olan öğrencilerimizin de sayısı oldukça fazla. Şu anda bize ulaşan bilgilere göre 25 tane öğrencimizin 1 yanlışı var. Onlar şimdi biraz buruklar. Şampiyon olmayı tam puan almayı kaçırdık siye düşünebilirler ama hiçbir şey kaçırmadılar. Esasında hiçbir öğrencimiz bir şey kaçırmadı. Bir sınava girdiler ve puan aldılar ve şimdi buna göre de okullarını tercih edecekler. Ve tekrardan eğitim hayatlarına devam edecekler.Biz tam puan alan öğrencilerimiz başta olmak üzere öğretmenleri yöneticileri ve en çok da öğrencilerimizle beraber bu mücadeleyi veren ailelerini tebrik ediyoruz” şeklinde konuştu.

Şehit Cennet Yiğit Ortaokulundan Zeynep Neva Gündüz “500 tam puan alarak yüzdelik dilimde 0,01 geldi. Bu sürece hazırlanırken bolca kitap okudum, test çözdüm, hocalarımın çok faydası oldu çok özverili çalıştılar. Arkadaşlarım destek oldu. Türkçe sınavında genel olarak yoruma dayalı sorular vardı, Matematik beklediğimden daha kolaydı. Fende zorlandığım birkaç soru vardı, onun dışında normal bir sınavdı. Sonuçları öğrendiğimizde ailemle beraber çok mutlu oldum. Hedefim Galatasaray, Kabataş gibi okullar olabilir. Okuluma öğretmenlerime, arkadaşlarıma, aileme teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.



Abdulhamithan İmamhatip Ortaokulundan Serra Gül Köylü ise “LGS’de 500 tam puan yaptım. Benim için önemli olan her zaman düzenli çalışmak oldu. Arada motivasyonumun düştüğü zamanlar olsa da hiç bir zaman pes etmemeye çalıştım. Bunun faydasını da gördüm. Sınav günü sınıflara ilk alındığımızda inanılmaz bir heyecanım vardı, gözetmen hocalarımız konuştukça, zaman geçtikçe rahatladım. Sınava gayet rahat bir şekilde girdim. Matematik beklediğimden kolaydı, Türkçede zorlandığım sorular vardı. Onun dışında diğerleri beklediğim gibiydi. Sonuçları öğrendiğimde mutluluktan ağladım diyebilirim. Çok sevindik. Zaten yüksek bir puan bekliyordum, sınavım güzel geçmişti ama full yapmak bambaşka bir şey. Sene başında hedefim Osman Ulubaş Fen lisesiydi şuan orayı kazanabiliyorum elbette orası çok güzel bir okul ama bir şehir dışı neden olmasın. Galatasaray Lisesine gitmek isterim” şeklinde konuştu.



Kadir Has Ortaokulunda okuyan Ceylin Dönmez “LGS’de 500 tam puan yaptım. Sınava planlı ve programlı ve düzenli olarak çalıştım. Bu süreçte hep birlikte yorulduk ama sonucum iyi olduğu için çok mutluyum. Türkçe ve Fende biraz zorlandım. Sayısal beklediğimden çok kolaydı. Dinde de biraz zorlandım ama güzeldi, rahat girdiğim için iyi yaptığımı düşünüyorum. Sonuçlar açıklandığında öğretmenlerimiz haber verdi ve biz ailemle birlikte mutluluktan ağladık. Çok mutlu olmuştuk, bir gün öncesinde karar verdim birinci olacağım diye zaten dönem boyunca hedefim birinci olmaktı ama kendime ilk defa tam olarak son gün inandı ve inandığımda oldu. Galatasaray Lisesini istiyorum o da olmazsa İstanbul Erkek Lisesi’ni istiyorum” ifadelerini kullandı.