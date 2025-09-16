İl Müdürlüğü'nden hibe desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında üreticilere hibe desteği verilmeye devam ediliyor. Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından KKYDP kapsamında proje tutarı 21 milyon TL’yi bulan yatırım için üreticilerle hibe sözleşmeleri imzalandı.

Müdürlük tarafından yapılan açıklamada ise “Bakanlığımızı temsilen İl Müdürümüz Sayın Bülent SAKLAV, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında, Toplam Proje Tutarı 21 milyon TL olan 2 ekonomik yatırım için %50 hibe almaya hak kazanan üreticilerimizle hibe sözleşmelerini imzaladı. Hayırlı bereketli olsun” ifadelerine yer verildi.