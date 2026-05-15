İl Müdürü Saklav'dan Doludan Zarar Gören Tarım Alanlarında İnceleme
Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav, İncesu ilçesinde dolu yağışı nedeniyle zarar gören tarım alanlarında incelemelerde bulundu.
İncesu ilçesinde dün etkili olan dolu yağışı tarım alanlarına zarar verdi. Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav, zarar gören tarım alanlarında incelemelerde bulundu. Saklav’a İl Müdür Yardımcısı Mehmet Demirbaş, İlçe Müdürü ve teknik ekipler eşlik etti. İnceleme kapsamında üreticilerle görüşülerek mevcut durum hakkında bilgi alındı. Ekipler hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.