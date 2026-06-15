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İl Müdürü Saklav'dan Tarım Arazilerinde Fenolojik İnceleme

Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav, İl Müdür Yardımcısı Ergün Tuğluk ve Kocasinan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Dilmaç ile birlikte Kocasinan ilçesinde çerezlik ayçiçeği ve hububat ekili alanlarda incelemelerde bulundu.

İl Müdürü Saklav'dan Tarım Arazilerinde Fenolojik İnceleme

Gerçekleştirilen saha ziyaretinde ekili alanlarda fenolojik gözlemler yapılarak bitkilerin gelişim durumu değerlendirildi. Teknik ekipler tarafından ürünlerin mevcut durumu, gelişim süreçleri ve üretim sezonuna ilişkin bilgiler yerinde incelendi. İl Müdürü Bülent Saklav ve beraberindeki heyet, üreticilerle de görüşerek tarımsal faaliyetler hakkında bilgi aldı. Yapılan incelemelerde ekili alanların genel durumu değerlendirilirken, ürünlerin gelişim seyri ve verim potansiyeline yönelik gözlemler gerçekleştirildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, üretim sezonu boyunca tarımsal alanlarda saha kontrolleri ve teknik takip çalışmalarının sürdürüleceğini belirtti.

Haber Merkezi

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