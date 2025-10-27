  • Haberler
Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav ve beraberindeki heyet Hasanarpa Mahallesinde faaliyet gösteren, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında toplam proje tutarı 823 bin lira olan makine ekipman için yüzde 50 hibe almaya hak kazanan hayvancılık işletmesinde makine tespiti gerçekleştirdi.

İl Müdürü Saklav, hibe desteği alan işletmede inceleme yaptı

Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav, Kırsal Kalkınma Şube Müdürü Mesut Erer ve teknik ekip ile birlikte Hasanarpa Mahallesinde faaliyet gösteren, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında toplam proje tutarı 823 bin lira olan makine ekipman için yüzde 50 hibe almaya hak kazanan hayvancılık işletmesinde makine tespiti gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada ise “Hayırlı bereketli olsun” denildi.

Haber Merkezi

