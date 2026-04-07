İl Müftülüğü'nde yangın tatbikatı

Kayseri İl Müftülüğü hizmet binasında, 'Deprem Anı Uygulaması ile Tahliye ve Yangın Tatbikatı' gerçekleştirildi.

Olası afet durumlarına karşı hazırlıklı olunması amacıyla düzenlenen tatbikat, personelin bilinçlendirilmesi ve acil durumlarda doğru hareket tarzlarının uygulamalı olarak öğrenilmesini hedefledi. Yaklaşık 15 dakika süren deprem anı ve tahliye tatbikatında, senaryo gereği “çök-kapan-tutun” uygulaması personel tarafından eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Deprem sonrası ise bina tahliye süreci başlatılarak, personelin güvenli ve hızlı bir şekilde toplanma alanına ulaşması sağlandı. Ayrıca yangın ihtimaline karşı alınması gereken tedbirler de uygulamalı olarak ele alındı. Tatbikata İl Müftülüğü’nde görev yapan tüm personel katılım sağladı. Gerçekleştirilen uygulama sırasında, afet anında panik yapılmaması, sakin ve kontrollü hareket edilmesi gerektiği vurgulandı. Bu tür tatbikatların, afetlere karşı hazırlık seviyesini artırdığı ve olası risklerin en aza indirilmesine katkı sunduğu ifade edildi.
(RHA)

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

'Marifet Mektebi' projesi tanıtım toplantısı gerçekleştirildi
‘Marifet Mektebi’ projesi tanıtım toplantısı gerçekleştirildi
Özhaseki Bulvarı'na Dikkat: 5,4 kilometrelik EDS hattı aktif hale getirildi
Özhaseki Bulvarı'na Dikkat: 5,4 kilometrelik EDS hattı aktif hale getirildi
Kayseri Kent Konseyi Tarih ve Kültürel Miras Grubu Toplandı
Kayseri Kent Konseyi Tarih ve Kültürel Miras Grubu Toplandı
8 Üniversitenin Akademisyenleri, 'Dirençli Kent' Hedefi için Kayseri'de
8 Üniversitenin Akademisyenleri, 'Dirençli Kent' Hedefi için Kayseri'de
Bellona Mobilya Paris'te yeni mağazasını hizmete açtı
Bellona Mobilya Paris'te yeni mağazasını hizmete açtı
Motorine 7,80 TL, benzine 59 kuruş zam bekleniyor
Motorine 7,80 TL, benzine 59 kuruş zam bekleniyor
