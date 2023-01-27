İl Müftüsü Akkuş'tan Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi'ne ziyaret

İl Müftüsü Yusuf Akkuş, “Regaip Kandili” münasebetiyle Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi’ni ziyaret etti.

İl Müftüsü Akkuş, 65 yaş üstü vatandaşlara zihinsel, bedensel, eğitsel ve sanatla ilgili aktivite imkanı sunan Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi’nde bulunan birimleri tek tek gezerek merkezdeki hizmetle ilgili yetkililerden bilgi aldı ve hizmet alan ulu çınarlarla sohbet etti. Burada bir konuşma yapan İl Müftüsü Akkuş, “Peygamber Efendimiz “Toplumun içerisindeki dezavantajlı kesimler, zayıf kesimler olmasaydı halimiz perişan olurdu. Onlardan dolayı rızıklandırılıyor ve yardım görüyorsunuz. Böyle sizin gibi teyzelerimiz ablalarımız olmasa, beli bükük, ak sakallı dedeler, neneler, ablalar anneler olmasa, hayvanat olmasa, süt emen yavrular, bebeler olmasa, Allah Teala’ya bağlı ona kulluk eden ibadetinde daim gençler olmasa azap üzerimize yağmur yağar gibi yağar” buyurmaktadır. İster hanımefendi ister beyefendi olsun yaşlı olan evde bereket vardır, Allah’u Teala tarafından o ev garantili ve sigortalıdır. Biz sizlere müteşekkiriz. Rabbim hayırlı uzun ömürler versin. Her zaman hizmetinizdeyiz. Müdürümüze de çok teşekkür ederiz. Bugün sizlerle buluştuk Allah’a hamdolsun. Bu bizim için çok önemli. Sizler bizim veli nimetimiz sigortalarımızsınız. Allah katında sizlerin değeriniz hürmetine bizler ayakta duruyoruz. Bizden, memleketimizden dualarınızı esirgemeyin” dedi.

Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam Merkezi Müdürü Seval Genç de, “Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam Merkezimiz Pandemi döneminden kısa bir süre önce açıldı. Pandemi döneminde hizmetlerimize bir ara verdik. Pandemi sonrası tekrar hizmete başladık. Günlük 50 yaşlımızı misafir ediyoruz ve her yaşlımız günde 2 sefer geliyor. Birinci gelişinde el becerisini geliştiren bir takım faaliyetler, ikinci gelişinde zihinsel gelişimine katkı sağlamak gibi bir takım hastalıkları engelleyici, öteleyici aktiviteler yapıyoruz. Müzik koromuz, tiyatro kulübümüz, el işi ile ilgilenen yaşlılarımız, ahşap boyama ve el sanatları vb. yaşlıların ilgisine ve taleplerine göre dönem dönem değişik faaliyetler yapıyoruz. Buraya 65 yaş üzeri yaşlılarımız geliyor. Tamamen ücretsiz ve Belediyemizin hizmetidir” ifadelerini kullandı.