İl Müftüsü Ayvaz'dan TDV Kayseri Şubesi'ne ziyaret
Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kayseri Şubesi hizmet binasında yürütülen eğitim faaliyetlerini ziyaret etti.
Ziyaret kapsamında ihtiyaç odaklı Kur’an kursu, tashih-i huruf kursu ve hafızlık muhafaza kursu sınıflarını gezen İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, TDV bünyesinde faaliyet gösteren terzi atölyesinde de incelemelerde bulundu. Kursiyerler ve öğreticilerle bir süre sohbet eden Ayvaz, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Eğitim faaliyetlerinin önemine dikkat çeken Ayvaz, kursiyerlere başarılar dileyerek programların yürütülmesinde emeği bulunan öğreticilere teşekkür etti.