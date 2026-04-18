  • İl Müftüsü Ayvaz, 'Kayserili kardeşlerimize sesleniyorum böyle bir fırsatı kaçırmamak lazım'

İl Müftüsü Ayvaz, 'Kayserili kardeşlerimize sesleniyorum böyle bir fırsatı kaçırmamak lazım'

Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz Kayseri Kitap Fuarı hakkında değerlendirmelerde bulunarak, 'Buradan ben de Kayserili kardeşlerimize sesleniyorum böyle bir fırsatı kaçırmamak lazım. Kolay değil, zor bir emekle faaliyetler yerine getiriliyor. Öğrencilerimizi, velilerimizi, evlatlarıyla, yakınlarıyla, dedeleri torunlarıyla beraber stantları gezmeye davet ediyoruz' dedi.

İl Müftüsü Ayvaz, 'Kayserili kardeşlerimize sesleniyorum böyle bir fırsatı kaçırmamak lazım'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Sun Fuarcılık tarafından KayseRadar medya sponsorluğunda Dünya Ticaret Merkezi’nde düzenlenen 8’inci Kayseri Kitap Fuarı, 2’inci gününde kitapseverleri ağırlamaya devam ediyor.Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz Kayseri Kitap Fuarı hakkında değerlendirmelerde bulunarak, “Bugün Kayseri’deki okurlarımızı buluşturmak çok güzel bir faaliyet. Ben görüyorum ki bayağı bir ilgi ve alaka var, dün de gördüm açılışta beraberdik. Hem de bu menfur olaydan sonra da özellikle bilme, ilme, eğitime yönelik böyle bir faaliyetin Kayseri’de olması ve oldukça fazla rağbet görmesi de bizleri çok mutlu ve memnun ediyor. Buradan ben de Kayserili kardeşlerimize sesleniyorum; böyle bir fırsatı kaçırmamak lazım. Kolay değil, zor bir emekle faaliyetler yerine getiriliyor. Öğrencilerimizi, velilerimizi, evlatlarıyla, yakınlarıyla, dedeleri torunlarıyla beraber stantları gezmeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

