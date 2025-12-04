İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, Engelsiz Kur'an Kursu'nu Ziyaret Etti

Ziyaretinde, öğrencilere yönelik yaptığı konuşmada, "Hepimiz Rabbimizin huzurunda eşitiz. Sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Bu güzel hizmetin hayata geçmesine katkı sağlayan hayırseverlerimize şükranlarımı sunuyorum. Kayseri İl Müftülüğü olarak her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz. Tüm öğrencilerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaret sırasında, İmmehani Çakır Engelsiz Kur’an Kursu öğrencisi İlayda, yazdığı şiiri İl Müftüsü Ayvaz’a okudu. Ayvaz, İlayda’yı yazdığı şiirden dolayı tebrik etti. İl Müftüsü Ayvaz’ın konuşması, işitme engelli öğrencilere İmmehani Çakır Engelsiz Kur’an Kursu Öğreticisi Şadiye Şeyma Erkoç tarafından işaret diliyle tercüme edildi.

Ziyarete, İl Müftü Yardımcısı Cabir Çelik ve Melikgazi İlçe Müftüsü Alim Yaya da eşlik etti. Programın sonunda, İl Müftüsü Ayvaz ve protokol üyeleri, günün anısına öğrencilere çiçek ve hediyeler takdim etti. Bu ziyaret, engelli bireylerin toplumsal hayata katılımını destekleme ve farkındalık oluşturma amacı taşıdı.