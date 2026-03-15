İl Müftüsü Durmuş Ayvaz:'Kalbinde sıkıntısı olan bu gece rabbine yönelsin'

İslam inancına göre Kur’an-ı Kerim’de 'bin aydan daha hayırlı' olarak nitelendirilen Kadir Gecesi, yarın idrak edilecek. İslam dininin son peygamberi Hz. Muhammed’e, Kur’an-ı Kerim’in Cebrail aracılığıyla indirilmeye başlandığı gece olması, bu geceyi oldukça önemli kılmaktadır. Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'da Kadir Gecesi'nde hacet namazı kılınmasını tavsiye ederek, vatandaşların bu mübarek gecede edecekleri duaların karşılık bulacağını belirtti.

Kur’an-ı Kerim’in Kadir Gecesi’nde indirilmeye başlandığını ve çok hayırlı bir gece olduğunu aktaran Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, “Rabbimizin buyurduğu üzere Kadir Gecesi, içerisinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır. Bu gecenin ne kadar büyük bir feyze ve manevi değere sahip olduğu, bizzat Cenab-ı Allah tarafından bizlere bildirilmiştir. Geceye asıl değerini veren unsur, şüphesiz ki ilahi kelam olan Kur'an-ı Kerim'in bu gecede indirilmeye başlanmış olmasıdır. Bu nedenle gecenin önemini karanlığın içinde değil, Kur'an'ın aydınlığında kavramak gerekir. Cenab-ı Allah bizlere burada birtakım mesajlar vermektedir: Birincisi, Kur’an’ın aydığında kalplerimizi dünyevi hırs ve kötülüklerden arındırmak; ikincisi, meleklerin inebilecek olduğu bir ortamı da bizler kendi dünyamızda inşa etmek; üçüncüsü ise Kadir Gecesi’nde elde edilen ibadet şevkini ömür boyu sürdürebilmektir. Böyle ulvi bir geceyi çok iyi idrak edebilmek gerekir. Belki hayatımızdaki son Kadir Gecesi olabilir. 83 yıllık bir ömre tekabül eden bu gece, adeta gizli bir hazine gibidir. Bu hazineden nasiplenmek isteyen her kulun, gönlünü bu mübarek vakte sonuna kadar açması gerekir. Bu özel gecede vatandaşlarımızın hacet namazı kılmaları tavsiye edilir. Hacet namazı bir ihtiyaç namazıdır; Cenab-ı Allah bu gece için ‘yok mu isteyen onu sana vereyim’ diyor. Kişinin kalbindeki sıkıntı, ailevi problemler, iş hayatındaki zorluklar veya rızık darlığı gibi her türlü manevi ve dünyevi ihtiyacı için Rabbine yönelmesidir. En az iki veya dört rekat olarak kılınabilecek hacet namazın ardından, kişi en güzel amelini Allah’a takdim ederek dilekte bulunmalıdır. Unutulmamalıdır ki bu gece melekler müminler için istiğfarda bulunmakta ve samimiyetle istenen talepler karşılık bulmaktadır” diye konuştu.