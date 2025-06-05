İl Müftüsünden Kurban Bayramı Öncesinde Önemli Uyarılar: 'Hayvanlara Şefkat ve Özen Gösterilmeli'

Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, kurban ibadetinin önemine değinirken, Peygamber Efendimiz’in (sav) “Kurban Bayramı’na yetişmiş ve kurban kesecek imkanı olan bir mümin, kesebilecek olduğu halde kurbanını kesmezse bizim meclimize yaklaşmasın” hadisini hatırlattı. Kur’an-ı Kerim’in de kurban ibadetini açıkça emrettiğini belirten Ayvaz, hayvanların beslenmesi, temizliği ve bakımı konularına özen gösterilmesi gerektiğini söyledi.

İl Müftüsü, kurbanlık hayvanların rastgele alınmaması ve onların sağlıklı bir şekilde kesime hazırlanmasının ibadetin manevi yönü açısından büyük önem taşıdığını ifade ederek, “Kurbanlık hayvanlar, Allah’a adanmış varlıklardır. Onların üzerinde çeşitli işaretler ve rakamlar bulunur; bu da onların ibadet amacıyla seçildiğini gösterir. Onlara eziyet etmeden, sevgimizi ve özenimizi göstererek bakım yapmamız, ibadetimizin kabul olunması açısından önemlidir” diye konuştu.

Kesim Sırasında Hassasiyet ve Çevresel Dikkat

Kesim sürecinde de hassas olunması gerektiğini belirten Ayvaz, işlemi en iyi bilen kişilerin yapmasının önemine değindi. Kurbanlık hayvana zarar verilmemesi için bıçakların keskin olması gerektiğini vurgulayan Ayvaz, Peygamber Efendimiz’in (sav) bu konuda, “Hayvancağızı iki kez mi öldürmek istiyorsunuz? Eziyet etmeyiniz” uyarısını hatırlattı.

Çevresel duyarlılık konusuna da dikkat çeken Ayvaz, kesim yerlerinin hijyen kurallarına uygun olması gerektiğini ve rahatsız edici görüntülerden kaçınılmasının önemini belirterek, “İyilik yaparken başkalarına rahatsızlık vermemeliyiz. Kurban ibadeti, hem bireysel hem toplumsal açıdan temiz ve huzurlu bir ortamda yerine getirilmelidir” ifadelerini kullandı.